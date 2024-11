Verso Milan-Empoli, Fonseca: "Abbiamo bisogno di questo Leao, meglio averlo in campo... adesso"

Gli ultimi due pareggi in campionato contro Cagliari e Juventus sono stati tanto diversi tra loro quanto dannevoli per la classifica del Milan. I rossoneri hanno perso contatto con il gruppo di testa e contro l'Empoli Paulo Fonseca sa di non poter più sbagliare. "Non sento più pressione di altre volte - ha commentato il tecnico rossonero -, contro l'Empoli sappiamo di dover vincere". In campo ci sarà Leao: "Ho usato due strategie con lui, una non ha funzionato. Ora è meglio averlo in campo, la squadra ha bisogno di questo Leao".