Udinese-Milan, Conceiçao prova la difesa a tre

La strada per Udine è già in salita. Oltre ad aver perso Walker - l'inglese difficilmente recupererà per la semfinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter del prossimo 23 aprile - il Milan con molta probabilità dovrà rinunciare anche a Santi Gimenez che dopo la botta al costato s'è allenato sempre a parte a Milanello e non dovrebbe essere convocato. C'è comunque da spingere per provare a ritrovare quella vittoria che manca da due gare. All'andata con Fonseca in panchina finì 1-0 con gol di Chukwueze servito sontuosamente da Pulisic.