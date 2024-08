Trofeo Berlusconi: Cardinale a San Siro nel ricordo del Presidente

DOMANI ALLE 20.35 SU CANALE 5

Il numero uno di Red Bird sarà al Meazza per il dovuto tributo all'ex amatissimo proprietario di Milan e Monza

© Getty Images Non poteva mancare, e non mancherà, Gerry Cardinale all'appuntamento più importante di questo metà agosto. Il numero uno di Red Bird sarà presente domani sera al Meazza in occasione di Milan-Monza per il doveroso e sentito tributo a Silvio Berlusconi, amatissimo ex proprietario dei rossoneri e del Monza. Il Trofeo Silvio Berlusconi, che sarà trasmesso da Canale 5 a partire dalle 20.35, sarà l'occasione migliore per un ultimo test in vista del via del campionato e per un "primo" bagno di folla vista la nutrita presenza di tifosi attesa a San Siro.

Gerry Cardinale è atteso a ore a Milano, dove atterrerà insieme a John Thornton, Chairman di RedBird e personaggio con una leggendaria carriera a Wall Street, essendo stato in precedenza per molti anni Co-Ptesidente di Goldman Sachs. Anni in cui ha avuto modo di interagire da vicino con Silvio Berlusconi.

L'attuale proprietario del Milan si dirigerà poi a Milanello per incontrare Ibrahimovic e Fonseca e pranzare insieme alla squadra. Nel pomeriggio, poi, a Casa Milan, Cardinale è atteso da una serie di riunioni che serviranno per fare il punto sul mercato e sulle strategie e i programmi per la nuova stagione. L'obiettivo, dichiarato da sempre, è quello di riportare il Milan in un futuro che sia all’altezza della sua storia.