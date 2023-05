Milan, Tonali: "Abbiamo l'occasione per poter cambiare la stagione"

verso inter-milan

Il centrocampista rossonero: "Il confronto con la curva mi ha lasciato sensazioni positive. Non serve parlare: tutti sanno cosa va fatto"

Sandro Tonali a fianco di Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia del secondo Euroderby: "Abbiamo l'occasione per cambiare il risultato dell'andata. C'è tanta emozione a pensare di poter arrivare a una finale di Champions League con la maglia rossonera però dobbiamo avere la forza di lasciarla da parte, manca una sola partita e bisogna dare il mille per mille". Il centrocampista del Milan continua: "Ho preso il palo contro Inter e Spezia? L'importante sarà fare un gol in modo che la partita cambi, sarebbe troppo facile e bello pensare a un gol che cambi l'esito del match... devo scendere in campo per dare il meglio e far segnare la squadra, le soddisfazioni personali arriveranno".

Tonali spiega il confronto di ieri a Milanello con la curva: "Mi ha lasciato una sensazione positiva. I tifosi ci sono sempre stati vicini, ci hanno sempre dato una spinta durante le partite e ieri ci hanno fatto vivere la vicinanza. Remiamo tutti dalla stessa parte e siamo uniti". Il 23enne sa che non ci sarà bisogno di troppe parole con i compagni: "Tra di noi parliamo spesso, ma domani non servirà: chiunque indosserà la maglia del Milan, che sia titolare o in panchina, sa dell'importanza della partita e sa cosa deve dare per poter essere orgogliosi e poter dire: abbiamo dato tutto".

Tonali spiega come l'Euroderby può cambiare la stagione: "A inizio anno avevamo degli obiettivi non scritti in testa, tanti non sono andati come dovevano andare ma domani scenderemo in campo per cambiare la stagione. La partita avrà un peso importante e potrà fare la differenza dopo che non ci siamo ripetuti in campionato".

Vedi anche Champions League Champions, Pioli: "Crediamo nella rimonta. Se Leao fa la rifinitura giocherà"