Milan, Tomori: "Siamo delusi ma dobbiamo credere alla rimonta"

MILAN

Il difensore inglese: "Potevamo fare meglio, soprattutto a inizio partita. Se giochiamo come sappiamo, potremo mettere in difficoltà l'Inter al ritorno"

Milan-Inter: le foto della gara

























































1 di 30 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Fikayo Tomori molto deluso dopo la sconfitta nell'andata dell'euroderby di Champions contro l'Inter: "Potevamo fare meglio, soprattutto a inizio partita ma dobbiamo ricordarci che è solo il primo round. Dobbiamo credere di poter rimontare, non sarà facile perché sono forti ma sappiamo che se giochiamo come sappiamo, con qualità e intensità, possiamo metterli in difficoltà". Il difensore inglese a Prime Video spiega: "La sconfitta è nata da quei due gol presi subito, velocemente. Una squadra come l'Inter poi è difficile da rimontare".

CALABRIA: "BISOGNA ESSERE TUTTI PIÙ SVEGLI"

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato così della sconfitta contro l'Inter: "La loro fase offensiva ci ha messo in difficoltà, hanno avuto contropiedi e occasioni, ci siamo persi troppi inserimenti. Sul primo gol Dzeko è molto più grosso di me, c'era poco da fare. Bisogna essere tutti più svegli e attenti, sia in difesa che in attacco. Recentemente con l'Inter abbiamo sempre fatto fatica. Non è ancora persa la qualificazione, come sempre ce la metteremo tutta ma dovremo essere più cinici, problema che ultimamente abbiamo anche in campionato, e approcciare meglio la partita" le dichiarazioni a Sky.

Vedi anche Champions League Champions, le pagelle del Milan: Calabria è un disastro, Giroud non incide