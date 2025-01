Theo Hernandez 'batte' Maldini, l'ex capitano gli regala una maglia con dedica: "Ti voglio bene" FOTO

Regalo speciale per Theo Hernandez. Il terzino del Milan si è visto recapitare un dono speciale da parte di Paolo Maldini a pochi giorni dal 30esimo gol in rossonero in campionato (lo ha realizzato al Como) che lo ha visto diventare il difensore del Milan con più reti in campionato. L'ex Real Madrid ha superato proprio lo storico numero 3 dei meneghini. E così l'ex capitano e dirigente ha fatto arrivare a Theo la maglia dei 125 anni con il numero 3 con tanto di dedica.