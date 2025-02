Tassotti riabbraccia il Milan dopo nove anni: sarà nello staff di Bonera nel Milan Futuro

Mauro Tassotti riabbraccia il Milan. Dopo l'addio nel 2016 e la successiva avventura con Shevchenko sulla panchina dell'Ucraina da allenatore in seconda, l'ex difensore rimette piede in casa rossonera per lavorare con i giovani. Esattamente nel Milan Futuro, in grande difficoltà alla prima stagione in Serie C (la squadra è terz'ultima in piena zona play-out nel girone B) con Daniele Bonera alla guida. Quest'ultimo, a forte rischio esonero dopo il ko con la Lucchese (il club aveva trattato con Bollini prima di ricevere il no) sarà adesso supportato dallo stesso Tassotti che entra a far parte dello staff. Il 65enne è anche vicepresidente della federazione calcistica ucraina.