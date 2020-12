Svezia, Ibrahimovic compra un bosco di mille ettari da 3 milioni di euro

IN SVEZIA

Zlatan Ibrahimovic sta recuperando dall'infortunio al polpaccio, il ritorno dal riposo in Svezia è previsto tra martedì e mercoledì ma intanto lo sguardo dell'attaccante volge anche extra-campo, nel campo degli investimenti. Ibra ha infatti comprato un terreno boschivo al confine con la Norvegia da circa mille ettari (per fare un confronto: Milanello si estende su sedici ettari) spendendo una cifra vicina ai 3 milioni di euro.

Il bosco è situato nella zona di Are tanto cara anche ai reali svedesi, lì il 39enne possiede una villa vicino a Copperhill Mountain e lì ama passare i suoi periodi di relax dedicandosi alla caccia, alla pesca e ai giri in motoslitta (per i quali, spiega la Gazzetta dello Sport, ha ottenuto i permessi).

L'investimento si aggiunge alla casa sul lago Kälapannsjön utilizzata come base per le battute di caccia e a quella di Tvärådalen. Vendute invece quella sul lungomare di Malmoe e quella a Stoccolma.