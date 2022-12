"Succede solo a chi ci crede": lo scudetto del Milan nelle foto di Daniele Mascolo

© Daniele Mascolo

Un libro fotografico per raccontare il 19.esimo scudetto del Milan. Daniele Mascolo ha voluto raccontare con le sue foto il trionfo dei rossoneri di Pioli: "Succede solo a chi ci crede". Il noto fotografo ha seguito la squadra sia in casa sia in trasferta campionato: 38 giornata da rivivere con 700 foto e la prefazione del capitano Davide Calabria.