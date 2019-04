Serie A: Parma-Milan 1-1, Bruno Alves frena Gattuso

20/04/2019

Sbatte contro Bruno Alves la rincorsa al quarto posto Champions del Milan . I rossoneri non vanno oltre l'1-1 sul campo del Parma al termine di una gara piuttosto equilibrata. Primo tempo sotto tono anche a causa del grande caldo con i rossoneri che gestiscono il pallone e i ducali più pericolosi in zona gol. Ripresa più vibrante: Gattuso osa inserendo Cutrone (per Bakayoko) e Castillejo (per Conti) e trova il vantaggio al 70'. All'87', però, Bruno Alves infila Donnarumma su punizione complicando la corsa Champions di Gattuso.

LE PAGELLE

Donnarumma 6 – Due parate importanti al rientro dall’infortunio, ma anche un errore che poteva costare carissimo. Un po’ in ritardo nell’uscita su Ceravolo, si fa anticipare da Siligardi in occasione del palo



Piatek 5.5 – Primo tempo assolutamente anonimo, in parte, ma solo in parte perché mal accompagnato dalla squadra. Con l’ingresso di Cutrone cresce ed entra nel vivo del gioco.



Suso 7 – Dà segni di ripresa importanti e impreziosisce la sua prestazione con l’assist al bacio per Castillejo. La sua crescita è fondamentale per questa parte finale della stagione



Castillejo 7 – Entra al posto di Conti e il Milan si sveglia. Bravo come quarto di un centrocampo del tutto inedito, bravissimo (e in parte fortunato) nel colpo di testa su cross di Suso che beffa Sepe



Gattuso 7 - Stavolta legge benissimo la partita e se la gioca con coraggio con due cambi difficili e, alla resa dei conti, decisiva. Il passaggio al 3-4-1-2 permette al Milan di rendersi maggiormente pericoloso e l’inserimento di Castillejo per Conti lo premia con il golBruno Alves 7 – Sempre sicuro al centro della difesa e partecipe nella costruzione del gioco anche se a volte esagera con le palle lunghe sulla punta. La punizione con cui trova il pareggio è una meraviglia



Kucka 6.5 – Primo tempo da ex avvelenato impreziosito da una rovesciata da copertina che esce di un niente. Sempre nel vivo del gioco, pericoloso negli inserimenti, rognoso in fase di copertura. Il suo destro alto a dieci minuti dalla fine mette i brividi al suo ex pubblico