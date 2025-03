Milan, Conceiçao: "Dipendo dai risultati. Non sono un bimbo a cui il papà deve dire che gli vuole bene"

Il Milan torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e si trova subito al bivio: vincere a Napoli per continuare a mantenere vive le speranze Champions. "Mi aspetto un Napoli di qualità, immagine del suo allenatore con aggressività - ha detto Sergio Conceiçao in conferenza stampa - È una gara importante per i nostri obiettivi, faremo di tutto per fare un buon risultato". Su rassicurazioni e futuro: "Non ho bisogno della fiducia. Lasciatemi dire una cosa: io devo lavorare, non ho questa debolezza di avere qualcuno che mi dia rassicurazioni. Non ne ho bisogno, dipendo dai risultati. Non sono un bambino che ha bisogno che il papà gli dica che gli vuole bene. Abbiamo due obiettivi, Coppa Italia e quarto posto. Più la Supercoppa che abbiamo vinto".