Sempre mosse a sorpresa nei big-match: Fonseca studia il piano anti Thiago

Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo e si è aggregato ai compagni anche Reijnders. Il puzzle che, piano piano, si sta mettendo insieme nella testa di Fonseca in vista di Milan-Juventus, comprende tanti pezzi da incastrare per trovare il modo giusto per vincere la battaglia strategica con Thiago Motta. Già, perché se c'è una cosa che forse ha più stupito finora dell'esperienza rossonera dell'allenatore portoghese, è stata la capacità di inventarsi qualcosa di diverso nelle partite importanti. Il blocco stretto dei quattro davanti per impedire all'Inter le imbucate in avvio di azione nel derby, o le "scivolate" all'indietro di Musah a creare un blocco difensivo a cinque nel trionfo in casa del Real.