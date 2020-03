Scintille Milan, Maldini risponde a Mirabelli: "Non parli di istruzione"

Le scintille a Casa Milan non accennano a placarsi. Nel mezzo del caos per il futuro della gestione tecnica rossonera, con il possibile addio di Boban e l'arrivo di Rangnick sostenuto dall'ad Gazidis, il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha risposto all'ex ds rossonero Massimiliano Mirabelli che nei giorni scorsi lo aveva accusato di non aver fatto la gavetta e non aver mantenuto la promessa di riportare in alto il Milan, paragonandolo a un "medico che non ha frequentato la scuola elementare".