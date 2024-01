Riecco Ibrahimovic: torna da Miami e corre a Milanello per l'allenamento 

MILAN

Lo svedese, tornato da poco in Italia, si è recato subito al Centro Sportivo di Carnago per la seduta diretta da Pioli

© Getty Images "È a Miami per impegni già presi, mi ha comunque chiamato per chiedermi come andavano gli allenamenti". Solo pochi giorni fa Stefano Pioli commentava così il soggiorno americano di Zlatan Ibrahimovic con la squadra in difficoltà e un calendario davanti davvero fitto. Soggiorno finito stamane, con lo svedese che ha fatto ritorno a Milano (è atterrato a Malpensa) per dirigersi subito a Milanello. Lì dove si stava allenando la squadra: ad attenderlo lo stesso Pioli appunto e Moncada, col quale ha visionato l'allenamento da bordocampo.

Un segno di vicinanza importante quello del senior advisor di RedBird, che comunque non dovrebbe essere presente domenica a Empoli in occasione della prima trasferta del 2024 del Milan in campionato. Probabile invece la presenza domenica 14 gennaio a San Siro per Milan-Roma: al suo fianco potrebbe esserci anche il patron del fondo americano, ossia Gerry Cardinale.