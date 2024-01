Jovic è esploso, il Bayern su Tomori: il Milan cambia i piani sul mercato 

MANOVRE ROSSONERE

I rossoneri pronti a investire subito su un difensore promettente: così si cautelerebbero in vista di giugno

Riportato a casa Gabbia, e con la trattativa in corso per aggiudicarsi Terracciano dal Verona, il mercato del Milan potrebbe prendere una piega ben differente da quella immaginata solo pochi mesi fa. Sì perché l'esplosione di Jovic ha rimescolato totalmente le carte: adesso il bomber non è più la priorità del duo Furlani-Moncada. Più lontano quindi Guirassy, con il budget per l'attaccante che potrebbe essere dirottato totalmente per la difesa, reparto bersagliato dagli infortuni e non certo immune da colpe nell'anno appena terminato. Va rinforzato, magari individuando da subito l'erede di Tomori: quest'ultimo ha gli occhi addosso del Bayern Monaco, pronto a fare un altro tentativo a giugno.

Vedi anche Calcio estero Nikola Kalinic torna all'Hajduk Spalato: stipendio da un euro per cinque mesi

Un altro tentativo dicevamo, perché il primo, svelano dalla Germania, è già andato in scena: netto il no dei meneghini ai teutonici, i quali dovranno aspettare l'estate. Davanti ad una grande offerta difficilmente il Milan potrebbe dire no, replicando quanto accaduto con Tonali. Sacrificando l'inglese per altro, sarebbe anche più facile trattenere i 'veri' big come Maignan, Theo Hernandez e Leao. Con un super-incasso ecco che si potrebbe affondare per un bomber di razza: il discorso punta quindi, verrebbe rimandato solo di qualche mese.

Per ora potrebbe bastare Luka Jovic, subito etichettato negativamente dai tifosi ma adesso in clamorosa risalita: nell'ultimo mese nessuno ha segnato come lui in Italia considerando tutte le competizioni. Trattenere il serbo e aggiudicarsi un centrale promettente e futuribile (Brassier?), un centrocampista e l'occasione Terracciano: il Milan potrebbe muoversi così in questo mese di gennaio.