Rabiot è sbarcato a Milano: "Sono contento, forza Milan!". Domenica l'esordio a San Siro

Contro il Bologna il centrocampista rivedrà subito Rowe, suo ex compagno al Marsiglia, dopo la lite
"Sono contento, forza Milan". Sono le prime parole da calciatore rossonero di Adrien Rabiot, sbarcato questa mattina nel capoluogo meneghino dopo la parentesi con la Francia per dare il via alla sua seconda avventura italiana. Il centrocampista, che poche ora fa ha salutato il Marsiglia sui social, è arrivato alle 10 a Linate assieme al connazionale Mike Maignan. Entrambi si sono recati subito a Milanello con il 30enne che potrà finalmente riabbracciare Max Allegri: il rapporto tra i due è solido, forte dei tre anni passati assieme alla Juventus.
Rabiot, fischiato dai tifosi francesi in occasione dell'impegno con l'Islanda di pochi giorni fa (Deschamps lo ha poi difeso davanti alla stampa), ha disputato 90 minuti in stagione col Marsiglia lo scorso 15 agosto (gara persa in casa del Rennes), prima della rottura con il club transalpino a causa della rissa con il compagno Rowe (a proposito si incontreranno proprio domenica). In nazionale invece, solo due partite da subentrato. La forma quindi non è delle migliori, e per questo è difficile immaginarlo titolare in occasione di Milan-Bologna, partita in programma domenica sera a San Siro. Più facile invece vederlo nella ripresa con la maglia numero 12: San Siro lo aspetta, Allegri pure.
LA MAMMA DI RABIOT: "IL MILAN E' SEMPRE STATA LA PRIMA SCELTA"
Con Adrien Rabiot è atterrata a Milano anche la mamma agente Veronique. Stuzzicata dai colleghi di MilanNews, ha risposto così: "Se il Milan è stata sempre la prima scelta? Certamente". Ricordiamo che il 30enne è stato cercato da diversi club, anche arabi, dopo la rottura con il Marsiglia. In rossonero avrà uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione.
