Rabiot è sbarcato a Milano: "Sono contento, forza Milan!". Domenica l'esordio a San Siro

"Sono contento, forza Milan". Sono le prime parole da calciatore rossonero di Adrien Rabiot, sbarcato questa mattina nel capoluogo meneghino dopo la parentesi con la Francia per dare il via alla sua seconda avventura italiana. Il centrocampista, che poche ora fa ha salutato il Marsiglia sui social, è arrivato alle 10 a Linate assieme al connazionale Mike Maignan. Entrambi si sono recati subito a Milanello con il 30enne che potrà finalmente riabbracciare Max Allegri: il rapporto tra i due è solido, forte dei tre anni passati assieme alla Juventus.