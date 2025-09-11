Milan, Rabiot saluta il Marsiglia: "Non vi dimenticherò mai"

Durante tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, sostenuto, applaudito... mi avete dato un sostegno incondizionato. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che vi anima e che rende Marsiglia una città e un club unici in Francia.Non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome. I cori, le tifoserie e quel “Aux armes”.Le gioie durante i festeggiamenti e soprattutto quella sensazione indescrivibile di segnare in questo stadio...È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli dell'Olympique de Marseille. Grazie di tutto, popolo Bleu & Blanc".