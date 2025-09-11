Milan, Rabiot saluta il Marsiglia: "Non vi dimenticherò mai"

© IPA
Prima di iniziare sul campo la sua avventura con il Milan, Adrien Rabiot ha voluto salutare i tifosi del Marsiglia con un lungo messaggio pubblicato sui social:
"Cari tifosi marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo rivolgervi un messaggio.Dal primo giorno in cui sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino e mi avete subito adottato come marsigliese, fino alla mia partenza.
Durante tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, sostenuto, applaudito... mi avete dato un sostegno incondizionato. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che vi anima e che rende Marsiglia una città e un club unici in Francia.Non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome. I cori, le tifoserie e quel “Aux armes”.Le gioie durante i festeggiamenti e soprattutto quella sensazione indescrivibile di segnare in questo stadio...È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli dell'Olympique de Marseille. Grazie di tutto, popolo Bleu & Blanc".
