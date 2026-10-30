Guai in Belgio per Nainggolan: chiesti due anni di carcere per riciclaggio

Nainggolan in particolare, è comparso nel caso perché aveva ricevuto, in pochi mesi, più di 100.000 euro da Nasr-Eddine Sekkaki, fratello del criminale Ashraf Sekkaki. Il 38enne dichiarò inizialmente di aver prestato il denaro a Sekkaki "per amicizia". In seguito ritrattò le sue dichiarazioni e ammise di aver ricevuto il denaro da Nasr-Eddine Sekkaki perché i suoi conti erano stati congelati in seguito al divorzio.