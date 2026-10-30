Inter, Akanji: "Derby da vincere"

"Gap col Milan? È ancora presto, sarebbe molto importante vincere il derby, le squadre attorno a noi stanno facendo punti. Rischiamo di avere difficoltà a restare attaccati se non vinciamo. È una delle gare più importanti della stagione per noi, speriamo di giocare bene e vincere". Parola del difensore dell'Inter Manuel Akanji a Sky Sport alla vigilia del derby di Milano. "Fisicamente non mi sento stanco, anche perché ho potuto riposare un po' nell'ultima gara. Il nostro obiettivo è sempre vincere le gare e giocare bene, nell'ultima avremmo potuto giocare meglio ma abbiamo ottenuto i tre punti. Conta anche per il derby, speriamo di vincerlo", aggiunge.