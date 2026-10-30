Udinese-Roma, i convocati di Gasperini: Dybala ancora out

Terminato il turno numero 9, è già tempo di pensare alla decima giornata. Gian Piero Gasperini ha annunciato l'elenco dei convocati per Udinese-Roma, fischio d'inizio domani pomeriggio ore 18. Come anticipato alla vigilia della sfida col Cagliari, Dybala non partirà con la squadra verso il Friuli. Ecco i 22 convocati dal tecnico giallorosso:
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini;
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora;
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara.