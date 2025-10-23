Pulisic sta meglio e carica il Milan: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

L'americano, attraverso i social, ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni dopo l'infortunio
Il Milan continua la sua corsa in campionato in cui la priorità è aggiungere più punti in classifica e ragionare di giornata in giornata. Quale sarà l'obiettivo reale, si capirà con il tempo. Allegri contro la Fiorentina ha scoperto la miglior versione di Leao e ha visto miglioramenti importanti anche da Gimenez, due segnali positivi vista la pesantissima assenza di Christian Pulisic.
L'americano, trascinatore in questo inizio di stagione con 4 gol e 2 assist, è fermo dalla scorsa sosta nazionali a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Poche ore fa, Pulisic stesso ha voluto rassicurare tramite i social tutto l'ambiente Milan con un messaggio sulle sue condizioni: "Sono state due settimane difficili, ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare in campo".
Se circa dieci giorni fa la data del rientro era ancora difficile da individuare, ora Allegri può ragionare su ipotesi decisamente più concrete. L'obiettivo potrebbe essere quello di ottenere una convocazione già per la partita di domenica 2 novembre contro la Roma, o in caso contrario rientrare direttamente in campo nella trasferta di Parma di sabato 8 novembre.