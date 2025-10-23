Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MILAN

Pulisic sta meglio e carica il Milan: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

L'americano, attraverso i social, ha aggiornato i tifosi sulle sue condizioni dopo l'infortunio

23 Ott 2025 - 16:26

Il Milan continua la sua corsa in campionato in cui la priorità è aggiungere più punti in classifica e ragionare di giornata in giornata. Quale sarà l'obiettivo reale, si capirà con il tempo. Allegri contro la Fiorentina ha scoperto la miglior versione di Leao e ha visto miglioramenti importanti anche da Gimenez, due segnali positivi vista la pesantissima assenza di Christian Pulisic

L'americano, trascinatore in questo inizio di stagione con 4 gol e 2 assist, è fermo dalla scorsa sosta nazionali a causa di una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Poche ore fa, Pulisic stesso ha voluto rassicurare tramite i social tutto l'ambiente Milan con un messaggio sulle sue condizioni: "Sono state due settimane difficili, ma il recupero sta andando alla grande e non vedo l'ora di tornare in campo".

Se circa dieci giorni fa la data del rientro era ancora difficile da individuare, ora Allegri può ragionare su ipotesi decisamente più concrete. L'obiettivo potrebbe essere quello di ottenere una convocazione già per la partita di domenica 2 novembre contro la Roma, o in caso contrario rientrare direttamente in campo nella trasferta di Parma di sabato 8 novembre. 

Leggi anche

Milan-Como in Australia può saltare: pressioni sulla confederazione asiatica

milan
pulisic
allegri

Ultimi video

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

I più visti di Milan

I vertici arbitrali assolvono Marinelli e Abisso. Ma pizzicano Gimenez

Cesari: "Tocco su Gimenez lieve, errore tecnico alla base"

Messaggi al campionato? Nessuno, ma la lepre Max non si fa mai riprendere

Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Nkunku corre verso il Pisa e fa felice Gimenez: anche Loftus può recuperare

Il Milan scopre il leader Gabbia: guida la difesa, "salva" Leao e... chiude il mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:10
In serie C Picerno-Cavese senza tifosi ospiti
16:20
Eccellenza lucana, ufficiale il ritiro di Matera Città dei Sassi
15:39
Violazioni amministrative, altri 3 punti di penalizzazione alla Triestina
15:09
Funaro: "Ritardi per il Franchi, la prima dispiaciuta sono io"
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record