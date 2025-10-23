Pulisic sta meglio e carica il Milan: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Il Milan continua la sua corsa in campionato in cui la priorità è aggiungere più punti in classifica e ragionare di giornata in giornata. Quale sarà l'obiettivo reale, si capirà con il tempo. Allegri contro la Fiorentina ha scoperto la miglior versione di Leao e ha visto miglioramenti importanti anche da Gimenez, due segnali positivi vista la pesantissima assenza di Christian Pulisic.