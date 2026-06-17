Ronaldo, così non va: si accende solo con Conceiçao. Leao non pervenuto, Joao Neves brilla

Siamo abituati a vedere Joao Neves come se fosse un tutt'uno con Vitinha, in mezzo al campo con la maglia del Paris Saint Germain oppure con quella del Portogallo. In base ai movimenti di uno dei due, l'altro agisce di conseguenza. Spesso sono vicinissimi, per favorire i passaggi corti. E comunque da lì non si passa. Però Joao Neves ha anche una vita propria e lo dimostra in occasione del gol dell'1-0 per il Portogallo. All'improvviso si stacca dal suo alter ego, va a buttarsi in mezzo all'area e si avventa sul cross pennellato da Pedro Neto. Gol di testa, segnato da uno che non è certo un colosso nemmeno in altezza. Gol che certifica grandissima intelligenza calcistica per il tempismo dell'inserimento in un'area popolata da difensori fisicati, forse troppo distratti dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Non diventerà mai la specialità della casa, ma in questo frangente ha il merito di sbloccare il risultato contro una squadra molto raccolta davanti al suo portiere. Sembrava l'inizio di una possibile goleada, invece questo gol si è rivelato un tesoretto da difendere.