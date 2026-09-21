MILAN

Pulisic l'aggiustatore: Capitan America ha trasformato il Milan e salvato Amorim

Un gol meraviglioso contro il Lecce e la partecipazione attiva alla rete di Rabiot: lo statunitense era quello che mancava

21 Set 2026 - 10:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Duecentosessantasei giorni dopo Christian Pulisic lo ha fatto bello davvero, con uno stop da mostrare ai ragazzini e un tocco di precisione per aprire le danze contro il Lecce. Dire che mancava come il pane, oggi, è certamente superfluo, come in fondo potrebbe sembrare ingeneroso chiedersi per quale motivo Ruben Amorim lo abbia tenuto in naftalina fino a ieri. Doveva recuperare da una serie di infortuni, è vero, ma come si poteva rinunciare a un giocatore così? Fatto sta che lo statunitense è diventato l'aggiustatore per eccellenza, l'uomo necessario per legare i reparti e fare un po' di compagnia a Gonçalo Ramos negli ultimi trenta metri e per questo, ma non solo, il vero imprescindibile del nuovo Milan. Si era già visto negli sprazzi giocati nelle ultime partite, è stato del tutto evidente contro il Lecce. 

Pulisic ha portato quello che ha. Il che, tradotto, significa qualità tecnica ed esperienza, personalità e dribbling, velocità e intelligenza tattica. Fin che regge, perché anche lui nel corso di una stagione ha le sue pause, quel posto alle spalle del centravanti dev'essere suo. Su quasi tutto il resto si può discutere. Gol a parte, ma chiariamo, gol che fanno in pochi, è entrato in tutte le azioni più pericolose del Milan, compreso il 2-0 di Rabiot, veicolato finalmente tra tre giocatori che il pallone lo sanno toccare. Da Pulisic appunto, a Rabiot, a Gonçalo Ramos, ancora a Rabiot. Sulla qualità non si tratta, e pazienza se Modric non corre come Musah o se devi snaturare la difesa a tre per coprire Chukwueze con Gila. In questo, in effetti, Amorim merita applausi: ha sbagliato, parecchio, nelle prime giornate ma ha saputo cambiare per adattarsi ai giocatori che ha invece che chiedere ai giocatori movimenti che non sono nelle loro corde. 

Il Milan che ha battuto il Lecce non è una squadra da scudetto e dovrà comunque lottare parecchio per entrare nelle prime quattro, ma almeno ha un senso logico. Ha equilibrio e imprevedibilità. Ha 65 minuti buoni nelle gambe. Per gli ultimi, quando è tempo di rotazioni, purtroppo la coperta è cortissima. Ma si sapeva dal giorno dopo della fine di un mercato incompleto. In tre settimane di pausa, assenti per gli impegni con le nazionali a parte, Amorim avrà il tempo che serve per aggiustare l'aggiustabile. Ieri ci ha pensato Pulisic, duecentosessantasei giorni dopo. Ora dovrà essere il portoghese a dare seguito e continuità a questa strada imboccata un po' per caso e molto per necessità. 

LE STATISTICHE
- Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino).

- Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.

Leggi anche

Giocatori nel proprio ruolo e nuovo assetto difensivo: ecco come Amorim ha cambiato il Milan

milan
pulisic

Ultimi video

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

01:07
Parma-Genoa 2-1: gli highlights

Parma-Genoa 2-1: gli highlights

01:07
Frosinone-Como 2-0: gli highlights

Frosinone-Como 2-0: gli highlights

02:07
Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

Fiorentina-Napoli 1-1: gli highlights

02:40
Roma-Inter 2-2: gli highlights

Roma-Inter 2-2: gli highlights

02:37
Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

Di Francesco: "Serve più coraggio, Milan di alto livello"

03:06
Milan-Lecce 3-0: gli highlights

Milan-Lecce 3-0: highlights

03:03
Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

Juventus-Atalanta 2-0: gli highlights

00:40
Moreira: "San Siro, che emozione!"

Moreira: "San Siro, che emozione!"

02:43
Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

Ederson: "Con il Var non si può sbagliare così…"

03:12
Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

Spalletti: "Kolo Muani grandissimo"

01:14
Bremer: "Una buona reazione"

Bremer: "Una buona reazione"

01:02
CLIP SOCIAL 3 FALLI ATLETICO VS REAL FURIA MOURINHO 20/09 SRV

Ecco i due rossi mancati che hanno fatto impazzire Mourinho

00:19
CLIP MOURINHO FOGLIETTO CONFERENZA POST ATLETICO 20/09 SRV

Mourinho show contro l'arbitro: in conferenza con le foto dei falli

02:59
Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 2-1: gli highlights

01:54
Esclusiva David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

David: "Sapete cosa mi dissero sulla Juve?"

I più visti di Milan

Sabalenka a San Siro per Milan-Lecce: Cardinale le regala la maglia rossonera

DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

Cardinale conferma la fiducia ad Amorim: ma serve invertire subito la rotta

DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

amorim

Amorim: "Dobbiamo migliorare in difesa. Critiche sul modulo? Dipendono dai risultati"

Pulisic segna e ispira, Moreira chiude la pratica Lecce: il Milan torna a vincere ed è quinto

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:44
La vedova di Scirea sull'omaggio a Mazzola rovinato: "Dispiace tanto, è mondo senza rispetto"
1) CRISTIAN CHIVU: 43 partite (stagioni 2025/26 e 2026/27)
10:31
Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo
Bremer contro l'Atalanta
10:31
Juventus, il tuo bomber è in difesa: Bremer ha numeri da record
10:22
Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"
Lautaro Martinez
10:21
Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma