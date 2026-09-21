Pulisic l'aggiustatore: Capitan America ha trasformato il Milan e salvato Amorim

Pulisic ha portato quello che ha. Il che, tradotto, significa qualità tecnica ed esperienza, personalità e dribbling, velocità e intelligenza tattica. Fin che regge, perché anche lui nel corso di una stagione ha le sue pause, quel posto alle spalle del centravanti dev'essere suo. Su quasi tutto il resto si può discutere. Gol a parte, ma chiariamo, gol che fanno in pochi, è entrato in tutte le azioni più pericolose del Milan, compreso il 2-0 di Rabiot, veicolato finalmente tra tre giocatori che il pallone lo sanno toccare. Da Pulisic appunto, a Rabiot, a Gonçalo Ramos, ancora a Rabiot. Sulla qualità non si tratta, e pazienza se Modric non corre come Musah o se devi snaturare la difesa a tre per coprire Chukwueze con Gila. In questo, in effetti, Amorim merita applausi: ha sbagliato, parecchio, nelle prime giornate ma ha saputo cambiare per adattarsi ai giocatori che ha invece che chiedere ai giocatori movimenti che non sono nelle loro corde.