Cagliari, Giulini: "Maldini talento pazzesco e meglio non guidare se si è bevuto"

"La posizione resta quella del genitore, quando si esce a bere qualcosa è sempre meglio non prendere la macchina". Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport il presidente del Cagliari Tommaso Giulini torna sulla vicenda dell'incidente d'auto che ha visto coinvolto il giocatore rossoblù e della Nazionale Daniel Maldini. "Maldini - ha aggiunto Giulini - lo seguiamo da parecchi anni, sappiamo che è un talento pazzesco che non era ancora riuscito a esprimersi al meglio. Questa estate ci siamo trovati in una situazione un po' antipatica con un nostro giocatore che riteneva di non guadagnare a sufficienza e lo abbiamo ottimamente sostituito con Maldini".