Inter, la sosta "ritarda" il ritorno di Lautaro: il Toro ad Appiano due giorni prima del Parma

E siamo arrivati alla maxi sosta. Tre lunghe settimane in cui, per chi resterà con i club, ci sarà tempo per immagazzinare le nuove idee e aumentare il livello di condizione. C'è anche chi, però, dovrà affrontare i ritiri della Nazionale di appartenenza. Tra questi Lautaro Martinez, che si aggregherà ai vicecampioni del mondo dell'Argentina. Il Toro tornerà ad allenarsi ad Appiano solo giovedì 8, due giorni prima di Inter-Parma. Presumibilmente, l'impiego contro i ducali sarà ridotto. Qualche minuto nella ripresa per mettere benzina nelle gambe e affrontare al meglio il secondo turno di Champions contro il Club Brugge. Per il 10 interista, martedì 6 sarà una giornata speciale, come per tutto il suo Paese. L'Argentina renderà omaggio a Lionel Messi nella sua ultima partita con l'Albiceleste.