Inter, ci si rivede tra una settimana: Chivu dà sette giorni di riposo

Liberi tutti. Fatta eccezione per i 13 giocatori che raggiungeranno il ritiro della propria Nazionale. Dopo l'ennesima (quasi) rimonta, Cristian Chivu ha deciso di concedere una settimana di riposo. I cancelli della Pinetina riapriranno quindi lunedì 28 settembre. Sette giorni di stacco e riposo, che anche l'allenatore romeno si concederà andando all'estero assieme alla famiglia. Relax, quindi, ma fino a un certo punto. Questi giorni "off" saranno occasione per riprendere la condizione fisica, nel caso di Spence, e recuperare dall'infortunio, vedi Calhanoglu e Stones. Ma anche per i non convocati in Nazionale l'imperativo è mantenersi in buona forma.