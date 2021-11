Pioli: "Non è difficile lavorare con i campioni, ma con chi pensa di esserlo..

Il tecnico rossonero: "Vorrei l'introduzione di un timeout e il tempo effettivo nel calcio"

Archiviata la pausa per le nazionali, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Con Inter-Napoli alla finestra, il Milan di Pioli sarà atteso dalla trasferta di Firenze, sempre molto cara al tecnico rossonero che ha fatto un po' il punto della situazione raccontando il suo modo di fare l'allenatore: "Non è difficile gestire i campioni - ha raccontato Pioli -, semmai è complicato quando trovi giocatori normali che pensano di esserlo e di aver qualcosa in più. La differenza la fa sempre l'intelligenza del gruppo che alleni".

Proprio della presenza in rosa di giocatori affermati come Ibrahimovic, Giroud e Kjaer si è parlato molto per raccontare la crescita del Milan negli ultimi anni con Pioli in panchina: "Quando parliamo di campioni parliamo di campioni a livello umano, professionale. Hanno una competitività così forte, interiore che non è difficile allenarli - ha raccontato al canale tematico rossonero -. Questi campioni pretendono, e alzano il livello di tutto l’ambiente".

Nel calcio moderno anche la comunicazione ha preteso il suo ruolo chiave nelle fortune di una stagione: "Mi piacerebbe poter parlare di più durante le partite e sarei favorevole all'introduzione di un timeout nel calcio, come mi piacerebbe il tempo effettivo. Mi piacerebbe avere una pausa a metà primo tempo per essere più preciso e diretto nelle indicazioni da dare. Di solito cerco in partita di dare indicazioni precise e abbinarle a qualche spunto motivazionale".

In questo l'aiuto dello staff è fondamentale, almeno per Pioli: "Io voglio proposte e idee, poi decido io. Però le proposte le voglio, soprattutto se sono diverse dalle mie perché possono portare a qualcosa di migliore. A me piace molto preparare la strategia di gioco insieme al mio staff - ha continuato Pioli -, vedere cosa mi portano, discutere e prendere una decisione finale".