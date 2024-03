Pif tratta per entrare nel Milan: discussioni in corso, fissata la deadline

MILAN

Entro marzo se ne saprà di più: Cardinale ha ribadito pubblicamente di non voler cedere la maggioranza del club

Dopo l'acquisizione del Newcastle, Pif ha intenzione di investire nuovamente nel calcio europeo. Nel mirino del fondo sovrano saudita, conferma Il Sole 24 Ore ci sarebbe il Milan. L'intenzione sarebbe quella di entrare nell'azionariato dei rossoneri: le discussioni sarebbero in corso, con tanto di incontri con il proprietario dei meneghini Gerry Cardinale. Fissata pure la deadline: la fine di marzo per il dentro o fuori.

Lo sport resta un'area fondamentale per i sauditi, intenzionati a rafforzare l'immagine di Riad: in Italia non hanno investito ancora nel calcio, e quella legata al Milan potrebbe risultare la giusta occasione. Sul tavolo, riferisce il noto giornale finanziario, l'ipotesi di investire nel veicolo di RedBird che possiede la squadra rossonera, fornendo i capitali necessari a ripagare il vender loan di Elliott per 550 milioni di euro. In alternativa una più ampia partnership con il fondo americano. Gerry Cardinale, ricordiamo, ha più volte ribadito l'intenzione di non voler cedere, almeno per il momento, la maggioranza del club 19 volte campione d'Italia.