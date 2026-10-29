World Cup U15: Italia batte Venezuela, è in corsa per 9°-12° posto

Dopo la battuta d'arresto per 5-3 contro la Cechia - anagraficamente un anno più grande - negli ottavi di finale, la Nazionale Under 15 torna al successo, imponendosi per 3-2 sul Venezuela sul Campo 5A dell'Hovsan Competition Complex di Baku, nei quarti di finale validi per determinare i piazzamenti dal 9° al 16° posto del livello A della fase torneo della FIFA U-15 World Cup & Festival, in corso fino a domani in Azerbaigian. Gli Azzurrini si portano in vantaggio al 4', grazie a Manuel Ferraro, centravanti del Parma, per poi raddoppiare all'8' con Simone Turrini, centrocampista della Roma. Nella seconda frazione di gioco, i ragazzi di Enrico Battisti calano il tris con Alfredo Criscito, difensore del Genoa e figlio d'arte di Domenico, al 26', prima che i venezuelani accorcino le distanze grazie a Diego Alejandro Romero Pérez ed Eduardo Josué Medina Ruíz, rispettivamente terzino destro e mediano del Caracas, a segno nell'ordine al 29' e al 34'. "È stata una partita sottotono - ammette il tecnico azzurro - probabilmente anche per la delusione di ieri. Per tre quarti di gara abbiamo fatto bene, portandoci sul 3-0, ma nel finale ci siamo rilassati troppo, permettendo al Venezuela di segnare due gol e riaprire la partita. Al di là della vittoria, è stata una delle prestazioni meno brillanti disputate qui. Giocare di nuovo dopo poche ore non è semplice e spero che questo successo ci aiuti a ritrovare morale e fiducia". L'Italia tornerà in campo nel pomeriggio (ore 15.15), sul terreno di gioco 1B, per disputare le semifinali valide per determinare i piazzamenti dal 9° al 12° posto, nelle quali affronterà il Messico, che stamattina ha battuto il Marocco per 3-0 sul Campo 2A. "Mi aspetto una squadra tecnicamente valida, fisicamente forte e competitiva sul piano agonistico - conclude Battisti -, come le sudamericane affrontate finora. Sarà un altro banco di prova impegnativo, simile a quelli delle ultime giornate. Dovremo affrontare la gara con attenzione, cercando di proseguire il nostro percorso di crescita e miglioramento".