Udinese, con la Roma in cerca del gol perduto

La notte di Halloween al Bluenergy Stadium di Udine, contro la Roma, per i padroni di casa sarà quella della ricerca del gol perduto. I friulani hanno segnato una sola rete - inutile - a Torino nelle ultime cinque giornate. L'attacco è completamente a secco: Davis fatica a ritrovare la forma, Zaniolo è appena rientrato dall'infortunio, Gueye e Bayo sono fermi ai box. Runjaic - che in caso di sconfitta tornerebbe sulla graticola, anche in vista dello scontro diretto-salvezza con il Venezia - spera almeno di riavere Alaba e Solet per puntellare la difesa contro il secondo attacco del campionato. A Parma ha perso anche Bertola per infortunio, ma nel reparto ci sono ancora alternative, con Palma in crescita esponenziale. L'entusiasmo dei giallorossi è invece alle stelle: i tagliandi per il settore ospiti sono andati polverizzati in poche ore e si annunciano tanti supporter della Roma anche in altri settori dello stadio, anche grazie all'amicizia storica tra le due tifoserie.