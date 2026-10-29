Tegola Napoli, c'è doppia lesione per Lobotka: il comunicato del club

Il centrocampista slovacco si era fatto male contro il Monza. Già iniziato l'iter riabilitativo

29 Ott 2026 - 15:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Stanislav Lobotka © italyphotopress

Stanislav Lobotka © italyphotopress

"Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" così il Napoli sul proprio sito ufficiale dopo l'infortunio del centrocampista slovacco contro il Monza. 

Potrebbe stare fuori un mese e mezzo e saltare nove partite, ovviamente sarà assente domenica sera nel big match contro la Juventus.

Questo il calendario del Napoli: domenica 1 novembre 2026 ore 20.45 Juventus-Napoli; Mercoledì 4 novembre 2026 ore 21 Porto-Napoli; Domenica 8 novembre 2026 ore 12.30 Napoli-Lazio; Sabato 21 novembre 2026 ore 20.45 Napoli-Torino; Domenica 29 novembre ore 15 Sassuolo-Napoli; Sabato 5 dicembre ore 20:45 Napoli-Lecce; Domenica 13 dicembre ore 20:45 Napoli-Milan; Mercoledì 16 dicembre ore 21 Napoli-Fiorentina; Domenica 20 dicembre ore 20:45 Atalanta-Napoli.

videovideo
napoli
lobotka
infortunio
tempi di recupero
monza

Ultimi video

03:18
Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

01:50
Trevisani: "Penso sia difficile tener fuori Provedel"

Trevisani: "Penso sia difficile tener fuori Provedel"

01:35
Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

Milan, Raimondi: "Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira"

02:05
Trevisani: "Se la Juve dovesse cambiare, deve prendere Conte"

Trevisani: "Se la Juve dovesse cambiare, deve prendere Conte"

01:31
Lazio e Roma: la capitale sogna lo scudetto

Lazio e Roma: la capitale sogna lo scudetto

01:01
Spalletti, è crisi di risultati

Spalletti, è crisi di risultati

01:20
CLIP SU PROVEDEL TITOLARE SRV

Provedel verso il posto titolare nel derby?

00:29
MCH GOL SBAGLIATO A PORTA VUOTA MCH

La sfida all'impossibile: il clamoroso gol sbagliato a porta vuota in Australia

03:07
Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

Spalletti: "Chiedo scusa ai tifosi, da adesso cambieremo qualcosa"

01:43
Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

Pioli pesca il jolly: è Rade Krunic

01:31
Tottenham in crisi

Tottenham in crisi

02:49
Serie B- 13a giornata

Serie B- 13a giornata

02:33
Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

Marianucci: "Noi bravi, ma possiamo migliorare ancora"

02:11
Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

Carboni: "Risultato bugiardo, troppi errori individuali"

03:04
Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

Genoa-Juventus 2-0: gli highlights

03:18
Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

I più visti di Napoli

DICH ALLEGRI SU SQUALIFICA PER SITO 27/10 DICH

Allegri e la squalifica: "Rinuncio al ricorso, ma il condizionale non conta…"

Napoli, Allegri: "Gasperini? Frasi riportate male. De Bruyne è unico, ma non può giocare sempre"

MCH LOBOTKA LASCIA BRIANTEO CON STAMPELLE 28/10 MCH

Lobotka lascia lo stadio di Monza in stampelle

DICH ALLEGRI SU GASPERINI E CLASSIFICA PER SITO 27/10 DICH

Allegri su Gasperini: "Non l'ho neanche sentito, conta la classifica che dobbiamo migliorare"

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Monza-Napoli 1-4: gli highlights

Sponsor del Napoli ma non solo: De Laurentiis incontra i vertici di Msc per il nuovo stadio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Stanislav Lobotka
15:24
Tegola Napoli, c'è doppia lesione per Lobotka: il comunicato del club
15:24
Roma, slitta il rientro di Svilar: tornerà dopo la sosta
15:15
Bologna, Orsolini ritorna in gruppo
15:00
World Cup U15: Italia batte Venezuela, è in corsa per 9°-12° posto
14:38
Serie B, quattro giocatori squalificati per una giornata