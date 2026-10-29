Tegola Napoli, c'è doppia lesione per Lobotka: il comunicato del club

"Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" così il Napoli sul proprio sito ufficiale dopo l'infortunio del centrocampista slovacco contro il Monza.
Potrebbe stare fuori un mese e mezzo e saltare nove partite, ovviamente sarà assente domenica sera nel big match contro la Juventus.
Questo il calendario del Napoli: domenica 1 novembre 2026 ore 20.45 Juventus-Napoli; Mercoledì 4 novembre 2026 ore 21 Porto-Napoli; Domenica 8 novembre 2026 ore 12.30 Napoli-Lazio; Sabato 21 novembre 2026 ore 20.45 Napoli-Torino; Domenica 29 novembre ore 15 Sassuolo-Napoli; Sabato 5 dicembre ore 20:45 Napoli-Lecce; Domenica 13 dicembre ore 20:45 Napoli-Milan; Mercoledì 16 dicembre ore 21 Napoli-Fiorentina; Domenica 20 dicembre ore 20:45 Atalanta-Napoli.