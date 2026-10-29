Tegola Napoli, c'è doppia lesione per Lobotka: il comunicato del club

"Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo" così il Napoli sul proprio sito ufficiale dopo l'infortunio del centrocampista slovacco contro il Monza.