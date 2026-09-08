Milan, che fine ha fatto Pulisic? In gruppo dal 21 agosto ma ancora zero minuti

Le radici dell'assenza di "Capitan America" affondano nell'estate tormentata e, in particolare, nel Mondiale disputato negli Stati Uniti. Già durante la competizione iridata, Pulisic ha iniziato a fare i conti con un edema osseo (e una microfrattura) nella zona di giunzione tra tibia e perone della gamba destra. Si tratta di un accumulo anomalo di liquido nella struttura spugnosa dell'osso che provoca dolore e affaticamento, impedendo al giocatore di allenarsi con continuità e intensità. Per superare questo fastidio è necessario ridurre i carichi e concedere tempo all'osso di sfiammarsi e rigenerarsi.