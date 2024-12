Morata si riprende il Milan: con la Roma serve il vero Alvaro. Pulisic recupera per la panchina

La Roma prima, la Supercoppa poi: il Milan è atteso da due appuntamenti che potrebbero svoltare la stagione. L'umore in casa rossonera non è dei migliori per usare un eufemismo, ma nel mondo del calcio le cose cambiano in fretta. Fonseca, come detto pubblicamente, è conscio che un successo con la Roma e una trionfo in Arabia Saudita darebbero una nuova spinta alla stagione dei meneghini, finora soddisfacenti solo in terra europea.