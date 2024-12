Calciomercato Milan: Fonseca cambia le ali e pesca dal Monaco, piace Akliouche

Okafor piace in Germania e ha registrato qualche sondaggio in Inghilterra, Chukwueze è un po' più complicato al momento ma intanto il Milan deve studiare la fattibilità delle operazioni che non sono delle più semplici. Il Monaco valuta Akliouche sui 30 milioni di euro, più di quanto sborsato per Fofana e con un contratto in scadenza nel 2028 il margine di trattativa è sottile per un giocatore da accogliere, nel caso, come investimento per il futuro.