Morata sull'addio al Milan: "In rossonero per Fonseca. Senza di lui non ero più a mio agio"

Morata poi entra nel merito del doppio trasferimento nell'arco di sei mesi, provando a spiegare cosa non sia andato nel verso giusto secondo il suo punto di vista: "Quando ho lasciato l'Atletico avevo bisogno di cambiare aria: me lo chiedevano testa e corpo. Ci sono momenti in cui si prendono decisioni più o meno giuste, ma alla fine penso che l’opinione degli spagnoli su di me fosse cambiata in positivo dopo l'Europeo". Poi il passaggio sul Milan: "Sono andato lì per Fonseca che ha dimostrato di apprezzarmi molto. Dopo pochi mesi però lui è stato esonerato e il progetto rossonero è cambiato: alla fine non mi sentivo più a mio agio a Milano perché avevo scelto il Milan per Fonseca"