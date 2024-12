Morata e la maglietta Mondiale di Ronaldo: "Mi disse, prendi quello che vuoi"

Un'intervista senza filtri, ricca di retroscena interessanti sulla sua carriera, rilasciato allo youtuber Rodrigo Faez. Alvaro Morata racconta di sé a ruota libera, da Ronaldo il Fenomeno a van Dijk, passando per Nacho e i grandi del Milan. "A Madrid, per i miei 18 anni mio cugino mi ha regalato una serata con Ronie - racconta -. Lui lo conosceva e siccome per i tanti impegni era molto difficile andare a cena o pranzo, allora mi disse che avremmo bevuto qualcosa dopo cena con Ronaldo Siamo finiti a casa sua a bere qualcosa e ricordo che entrai in una stanza dove aveva la maglia del Brasile della finale del Mondiale 2002, gli scarpini, il pallone... Sono rimasto lì per un'ora, l'ho guardato e ho pensato che non potesse essere vero. Mi ha detto 'prendi quello che vuoi. Sono davvero entusiasta di dartelo, sei un una persona molto buona e allora presi la maglietta del 2002 e gli scarpini. Voleva regalarmi anche una copia del Pallone d'Oro".