Modric e quella finale di Champions del 2017: "Non ne parlerò con Allegri"

Luka Modric, intervenuto da Casa Milan in occasione della sua presentazione da nuovo calciatore rossonero, è tornato anche sulla finale del 2017 tra Juve e Real. In quell'occasione c'era proprio Allegri a guidare i bianconeri finiti poi ko 4-1: "Lui non ha di certo un bel ricordo di quella partita, non ne parlerò con lui perché non voglio che sia arrabbiato con me -ha scherzato il croato -. Non vedo l'ora di conoscerlo, ho parlato con lui, sono contento di essere allenato da lui. È uno dei più forti, è un vincente e non vedo l'ora di capire come mi vede in campo