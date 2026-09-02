Bastoni: "Le critiche? Sui social tutti giudicano. Chiellini mi ha aiutato dopo i fatti di Inter-Juve"

"Le critiche ricevute l'anno passato? E' un discorso molto ampio, specialmente con i social: nel mondo dei social sono molti bravi a giudicarti e criticarti, ma è il nostro lavoro, abbiamo scelto questo e dobbiamo farci i conti. Comunque con Giorgio Chiellini ci siamo sentiti dopo quanto accaduto lo scorso febbraio, mi ha aiutato molto. Per me Giorgio è sempre stato un punto di riferimento": così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è tornato sulle critiche ricevute dopo la simulazione in Inter-Juventus dopo aver ricevuto il premio per essere stato uno dei migliori difensori della passata stagione al Gran Galà del Calcio Aic.