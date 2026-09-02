Bastoni: "Le critiche? Sui social tutti giudicano. Chiellini mi ha aiutato dopo i fatti di Inter-Juve"

02 Set 2026 - 23:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Le critiche ricevute l'anno passato? E' un discorso molto ampio, specialmente con i social: nel mondo dei social sono molti bravi a giudicarti e criticarti, ma è il nostro lavoro, abbiamo scelto questo e dobbiamo farci i conti. Comunque con Giorgio Chiellini ci siamo sentiti dopo quanto accaduto lo scorso febbraio, mi ha aiutato molto. Per me Giorgio è sempre stato un punto di riferimento": così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è tornato sulle critiche ricevute dopo la simulazione in Inter-Juventus dopo aver ricevuto il premio per essere stato uno dei migliori difensori della passata stagione al Gran Galà del Calcio Aic.

Dimarco Mvp della Serie A 25/26, domina l'Inter: tutti i premiati al Gran Galà alla Scala di Milano

1 di 43
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ultimi video

02:20
Bayo e Karlstrom: "Non guardiamo troppo avanti. Fatto un buon secondo tempo"

Bayo e Karlstrom: "Non guardiamo troppo avanti. Fatto un buon secondo tempo"

08:32
Runjaic: "Contento per tutto, ma ci sono cose da migliorare"

Runjaic: "Contento per tutto, ma ci sono cose da migliorare"

00:46
Viviano: "Bayo ha mercato in Turchia, ma secondo me l'Udinese ha cambiato idea"

Viviano: "Bayo ha mercato in Turchia, ma secondo me l'Udinese ha cambiato idea"

01:03
Galli: "Runjaic ha grande qualità nell'assemblare le squadre"

Galli: "Runjaic ha grande qualità nell'assemblare le squadre"

02:03
DICH CAPELLO GALA' AIC DICH

Capello: "Chi vince il campionato? Due squadre più avanti di tutte"

03:11
Sassuolo-Frosinone, gli episodi da moviola più discussi

Sassuolo-Frosinone, gli episodi da moviola più discussi

03:07
DICH BUONFIGLIO GALA' AIC DICH

Buonfiglio: "Serie A? Mi sarei aspettato spendessero meglio i soldi della campagna acquisti"

01:53
DICH SIMONELLI GALA' AIC DICH

Simonelli: "Serie A avvincente, mi piace il nuovo metro arbitrale di Orsato"

03:48
Montipò: "Grande emozione l'esordio con il Venezia, peccato per il risultato"

Montipò: "Grande emozione l'esordio con il Venezia, peccato per il risultato"

00:26
DICH SVILAR GALA' AIC DICH

Svilar: "Roma da scudetto? Passo dopo passo e vedremo"

01:55
DICH CONCEICAO GALA' AIC DICH

Conceicao: "Questa Juve è forte, ma dobbiamo dimostrarlo"

03:06
Stroppa: "Rammarico per non aver sfruttato le occasioni"

Stroppa: "Rammarico per non aver sfruttato le occasioni"

04:09
DICH MALAGO' GALA' AIC DICH

Malagò: "Mancini è una garanzia. Orsato? Quando il Var deve intervenire deve intervenire"

03:07
Udinese-Venezia 2-1: gli highlights

Udinese-Venezia 2-1: gli highlights

04:34
Runjaic: "Europa? Pensiamo solo alla prossima partita"

Runjaic: "Europa? Pensiamo solo alla prossima partita"

02:20
Bayo e Karlstrom: "Non guardiamo troppo avanti. Fatto un buon secondo tempo"

Bayo e Karlstrom: "Non guardiamo troppo avanti. Fatto un buon secondo tempo"

I più visti di Calcio

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

Lecce-Roma 0-4: gli highlights

MCH HUTCHINSON ARRIVO AEROPORTO MCH

Borsone di lusso e sorrisone: Milan, Hutchison è atterrato

DICH GASPERINI PRE LECCE DICH

"Gasperini: "De Roon non piace ai tifosi? Anch'io quando sono arrivato non ero dei più amati..."

SRV RULLO INTER "BOMBER" CALHANOGLU 31/8 (MUSICATO)

Inter, "bomber" Calhanoglu mette il Napoli nel mirino

MCH HUTCHINSON HOTEL MCH

Milan, le prime parole di Hutchinson: "Sono molto…"

Roma, Inter e Milan le regine del mercato con il Como a ruota, il Napoli è rimasto immobile

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:17
Inter, l'ex presidente Zhang saluta Ausilio sui social
23:11
Bastoni: "Le critiche? Sui social tutti giudicano. Chiellini mi ha aiutato dopo i fatti di Inter-Juve"
23:08
Lautaro e i social: "Quando le critiche sono rispettose le accetto, altrimenti no"
23:04
McTominay: "Quello al cuore non è un problema. Ma non so quando torno"
23:03
Napoli, Darderi si allena agli Us Open con la maglia azzurra FOTO