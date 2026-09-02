Lautaro e i social: "Quando le critiche sono rispettose le accetto, altrimenti no"

"Deluso di non aver giocato la finale ai Mondiali? Sicuramente uno vuole giocare sempre, abbiamo una squadra di campioni e giocatori d'altissimo livello, ma si rispetta la scelta del mister". Lo ha detto Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, in occasione del Gran Galà del Calcio Aic. "Quest'anno mi sono preparato nel migliore dei modi, credo di aver fatto un ottimo Mondiale. Sono personalmente felice, per me è stata una rivincita, in Qatar non sono arrivato nel modo migliore", ha aggiunto. "Questa volta mi sono preparato mentalmente, ci sono tante voci in giro come ha detto Bastoni. Io quando questo si fa con rispetto lo accetto, quando lo si fa senza rispetto non lo accetto"