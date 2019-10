Milan, Yonghong Li indagato in Cina per l'acquisto del club

Possibili guai in vista per Yonghong Li, finito nel mirino per l'acquisto del Milan avvenuto nel 2017. L'ex presidente rossonero è infatti indagato in Cina per false comunicazioni e, in particolare, è accusato di aver nascosto la reale situazione finanziaria del club quando era il proprietario. Come riferito dall'Ansa, sarebbe già avvenuto un contatto tra la Procura di Milano e l'autorità giudiziaria cinese e di Macao, che avrebbe inviato al pm Storari una richiesta di chiarimenti in merito alle istanze istruttorie avanzate con la rogatoria avviata mesi fa per definire i flussi finanziari.