Milan, visita di controllo ok per Ibrahimovic: col Parma potrebbe esserci

Zlatan Ibrahimovic scalda i motori e si prepara al rientro in campo. L’ultima apparizione social dello svedese risale a domenica pomeriggio, quando Zlatan correva sotto la neve in un campo imbiancato a Milanello in pantaloni corti e maglietta mezze maniche. “Try to stop me” scriveva l’attaccante, che lunedì si è sottoposto ad una visita di controllo per valutare lo stato del recupero dalla lesione muscolare patita a Napoli: l’evoluzione dell’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra procede bene, anche se la società evita di stabilire date esatte per il ritorno in campo.

A Milanello comunque c’è ottimismo, Pioli spera di riavere il suo attaccante titolare tra i convocati già per la sfida di domenica a San Siro contro il Parma, al più tardi sarà disponibile per il match di Marassi contro il Genoa di mercoledì 16. Di certo i tempi non verranno forzati, l’età e soprattutto l’importanza dello svedese per la squadra suggeriscono cautela, e il Milan ha già dimostrato di poter correre anche senza la sua stella: sette vittorie e un pari nelle otto partite giocate senza Ibra (Crotone, Spezia, Bodoe, Rio Ave, Lilla, Fiorentina, Celtic, Sampdoria) con una media di otre due reti segnate a gara.

Il Milan è quindi pronto a riabbracciare Ibra, resta solo da capire, in caso di rigore a favore contro la squadra di Liverani, chi tra lo svedese e Kessie si prenderà la responsabilità di calciarlo.

