Milan, via alle visite: gli allenamenti da giovedì 

VERSO LA RIPRESA

Anche in casa Milan sono iniziati gli screening medici in vista della ripresa degli allenamenti in forma indivduale. Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura sono stati i primi a sottoporsi ai test. Tutta la rosa sarà testata entro domani, a parte Ibrahimovic e Kessie ancora all'estero. Gli allenamenti individuali a Milanello dovrebbero ricominciare giovedì o venerdì. Le sedute, scaglionate nella giornata, si svolgeranno a gruppi di 4.

Il club rossonero, per rispettare le indicazioni sul coronavirus - scaglionerà le sedute tra mattina e pomeriggio, dividendo la rosa in due macro-gruppi da 12 elementi, che a loro volta si alleneranno sui tre campi del centro sportivo a micro-gruppi di 4. I tre portieri lavoreranno nel pomeriggio. Nel programma ci saranno lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone.

Discorso a parte per Ibrahimovic e Kessie: una volta rientrati per entrambi scatterà la quarantena di 14 giorni. Lo svedese, comunque, è già in discreta forma, visto che in queste ultime settimane si è allenato con l'Hammarby.

TORINO, VIA A TEST MEDICI E TAMPONI

Belotti e compagni hanno iniziato le pratiche per tornare al lavoro in campo. I granata hanno cominciato a presentarsi al Centro di Medicina dello Sport, all'interno dello stadio Olimpico Grande Torino, per i controlli che proseguiranno fino a giovedì. Da venerdiì porte aperte ai giocatori al Filadelfia: il quartier generale sarà a disposizione per allenamenti facoltativi. Sui due campi potranno lavorare al massimo in due o tre calciatori, vietato l'utilizzo di spogliatoi e palestre.

BOLOGNA, RIPRESI GLI ALLENAMENTI

Sinisa Mihajlovic è rientrato a Bologna per essere idealmente al fianco della sua squadra, nel giorno del ritorno al lavoro. I calciatori del Bologna hanno ripreso questo pomeriggio gli allenamenti individuali al centro tecnico di Casteldebole. Alle 14, sono stati i portieri Skorupski e Da Costa i primi a varcare i cancelli. I rossoblù lavoreranno scaglionati in due gruppi da 12, con 3 calciatori su 4 campi. Il primo gruppo tra le 14 e le 16, il secondo tra le 16 e le 18. Sinisa Mihajlovic segue tutti dall'Hotel Baglioni, dove si relaziona con il preparatore Marchesi, che tramite app può verificare in tempo reale le prestazioni dei calciatori. Il tecnico può così iniziare a stilare i programmi di lavoro in vista della ripresa degli sport di squadra, che dovrebbe avvenire il 18 maggio. Al centro tecnico di Casteldebole, fino ad allora, non potrà mettere piede.