Milan verso il Lecce: Ibrahimovic si è allenato in gruppo, Giroud non preoccupa

VERSO MILAN-LECCE

L'attaccante svedese ha disputato anche la partitella contro l'under 18. Il francese è a disposizione.

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi e da Milanello è arrivata una buona notizia: Zlatan Ibrahimovic ha infatti svolto tutta la seduta in gruppo, compresa la partitella a ranghi mista con l'Under 18. La situazione dell'attaccante svedese, fermo dopo il problema riscontrato con la nazionale svedese, verrà valutata giorno dopo giorno per capire se potrà essere eventualmente convocato già per il match di domenica contro il Lecce.

Gli occhi dei tifosi e dello staff però erano puntati sulle condizioni di Olivier Giroud, uscito malconcio dalla sfida di Champions League contro il Napoli per un problema al tendine d'Achille.

Il francese ha svolto del lavoro aerobico a Milanello come tutti i compagni che hanno giocato al Maradona e le sue condizioni in vista del Lecce non destano particolari preoccupazioni.