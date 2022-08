Milan, verso il closing: New York Yankees e LeBron James con RedBird

VERSO IL CLOSING

Secondo il Financial Times, l'accordo con la franchigia del baseball e un fondo di Los Angeles è atteso a ore

© Da video Anche i New York Yankees e il fondo Main Street Advisors investiranno nel Milan: secondo il Financial Times, RedBird ha trovato i compagni di viaggio verso il closing per il club rossonero, che verrà completato nelle prossime settimane. L'accordo con la franchigia americana di baseball e il fondo con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori anche LeBron James è atteso ore, anzi secondo l'autorevole testata di finanza arriverà già mercoledì assieme proprio al closing del Milan anche se solo qualche giorno fa Elliott aveva fatto trapelare che sarebbe servita un po' di pazienza in più (il limite resta comunque quello di fine settembre).

D'altronde Gerry Cardinale conosce bene gli Yankees, avendo lavorato al loro fianco anche duranti gli anni alla Goldman Saches, oltre a essere stato uno dei primi investitori nella creazione del canale sportivo regionale della squadra di baseball, lo YES Network. In tal senso il Financial Times aggiunge che nell'accordo rientrerà anche la trasmissione delle partite del Milan sul canale.

Gli Yankees sono di proprietà dello Yankee Global Enterprises, di cui il New York City FC (posseduto dal City Football Group, proprietario anche del Manchester City) è azionista per il 20%, e ha un valore stimato di 6 miliardi di dollari. Financial Times sottolinea come questo accordo sottolinea "l'appetito degli investitori statunitensi per lo sport preferito al mondo e, in particolare, per le squadre migliori della Serie A".

Main Street Advisors è invece un fondo di investimento con sede a Los Angeles ed è conosciuto per avere tra i suoi investitori, oltre alla stella dei Lakers, anche il famoso produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake.