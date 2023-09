Milan-Verona, le pagelle: Leao ancora decisivo, Sportiello bene all'esordio

LE PAGELLE

Tutti i voti e i giudizi sulla sfida di San Siro tra gli uomini di Pioli e Baroni nella quinta giornata di Serie A

Il Milan ha battuto 1-0 il Verona nella quinta giornata di Serie A grazie a una rete in contropiede di Leao (7). Il portoghese non ha messo in mostra la migliore versione di sé, ma la sua rete vale tre punti così come la parata di Sportiello (6,5) su Folorunsho. Male nel Verona Ngonge (5).

LE PAGELLE DEL MILAN

Sportiello 6,5 - Timbra l'esordio in campionato con il Milan - e la 200a in Serie A - con un grandissimo intervento su Folorunsho a metà primo tempo, facendo il paio con quello in Champions League su Longstaff.

Thiaw 6 - Si fa ammonire in maniera totalmente evitabile per una protesta di troppo al 24' e ne gioca condizionato. Si perde Folorunsho nell'occasione di testa del gialloblù, poi senza strafare cerca di fare il suo senza rischiare e porta a casa la pagnotta.

Kjaer 6 - Gestisce la linea difensiva piazzandosi al centro della stessa. Sul campo inzuppato è bravo a controllare un paio di filtranti avversari, per il resto è attento sui palloni alti.

Tomori 6,5 - Più elettrico e aggressivo dei compagni di reparto, sfrutta la velocità per chiudere in profondità su Ngonge e Folorusnho.

Musah 6,5 - Nel nuovo schieramento pensato da Pioli lui è l'elemento insolito. Piazzato sulla fascia destra fa meglio in fase di recupero palla che nell'ultimo passaggio dalla fascia con cross sempre troppo imprecisi, così come spreca un'occasione nel finale davanti a Montipò.

Krunic 6 - Cambia il modulo ma non i suoi compiti di equilibratore. Non si fa vedere tecnicamente, ma chiude le linee di passaggio avversarie cercando al tempo stesso di pulire più palloni in uscita. Esce per infortunio muscolare. (dal 20' st Loftus-Cheek 6 - Mezz'ora di fisicità e strappi in avanti, pur sbagliando troppo tecnicamente.)

Reijnders 5,5 - Tecnicamente è ineccepibile, sbaglia pochi passaggi e gioca sempre a testa alta. Non è incisivo però, forse confuso dal nuovo schieramento. Tocca pochi palloni e non si spinge praticamente mai in avanti.

Florenzi 6,5 - Pioli lo schiera inizialmente a destra, ma lo si trova in più zone del campo e sempre nel vivo della manovra. Il primo pressing è il suo e spesso risulta vincente. (dal 29' st Bartesaghi 6 - Esordio in Serie A per il giovane terzino sinistro, visibilmente emozionato a San Siro)

Pulisic 5,5 - Partita difficile per l'americano che però mette lo zampino nell'azione del vantaggio recuperando il pallone nel contrasto con Hien. Nella ripresa solo una fiammata che ha trovato pronto Montipò dopo un'ottima giocata in area, ma dal suo talento ci si attende di più. (dal 35' st Okafor 6 - Con un paio di accelerazioni nel finale crea i presupposti per essere pericoloso, ma non è preciso nell'ultimo passaggio)

Giroud 6 - Battaglia con Hien e Dawidowicz, ma di fatto non ha palloni giocabili da provare a buttare in rete. Nelle due occasioni in cui viene lanciato in profondità non è perfetto tecnicamente e viene fermato con facilità, però firma l'assist per Leao. (dal 20' st Jovic 5,5 - Fa rifiatare Giroud nell'ultima parte di gara, ma di fatto non vede praticamente mai il pallone)

Leao 7 - Mezzo voto in più perché la sua velocità alla fine è ciò che ha fatto la differenza. Segna per la terza giornata di fila in campionato, ma la versione migliore del portoghese è distante anni luce da quella vista col Verona. Oltre al gol poco di più, ma per il Milan va bene così. (dal 35' st Pobega sv)

Allenatore PIOLI 6 - Le assenze sono pesanti e lui modifica il Milan spostando diverse pedine in campo. Ai rossoneri però manca brillantezza e questo si riflette nelle idee e nel palleggio. La disattenzione del Verona in apertura gli concede tre punti pesanti come un macigno.

LE PAGELLE DEL VERONA

Montipò 6,5 - Non può nulla nell'uno contro uno con Leao, ma nella ripresa è perfetto nel negare a Pulisic la rete del raddoppio con un intervento tecnico e di ottima reattività.

Magnani 6,5 - Sul centro destra ha l'ingrato compito di chiudere gli spazi a Leao, ma con l'aiuto dei compagni ci riesce senza grossi problemi.

Hien 5 - Macchia la sua partita con l'errore che spiana la verticalizzazione dell'1-0 del Milan con Leao. Tolto questo (grave) errore, controlla piuttosto bene con fisico e posizione i movimenti di Giroud.

Dawidowicz 6 - Sfida tutto fisico con Giroud, disinnescato con la complicità dei compagni di reparto.

Faraoni 5,5 - Gioca solo il primo tempo e lo passa a cercare di non dare spazio a Leao nelle sue cavalcate sulla sinistra. Ha due potenziali occasioni da gol in area da calcio piazzato, ma i suoi tocchi sono imprecisi. (dal 1' st Bonazzoli 5,5 - Baroni lo manda in campo nella ripresa per dare una scossa all'attacco gialloblù).

Duda 5,5 - Poca regia e tanta corsa in mezzo al campo dove però la sua qualità non si è vista. Presenza senza infamia e senza lode, ma da lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più che a San Siro non si è visto. (dal 25' st Cabal 6 - Baroni lo piazza a sinistra per allargare il gioco del Verona per provare a raddrizzare la partita.)

Hongla 6 - Il gioco del Verona non prevede che tocchi molti palloni, ma il suo filtro è utile ai gialloblù per schermare il centrocampo del Milan. Gara di sostanza.

Terracciano 6 - Si mette in luce per un assist d'esterno che pesca perfettamente Folorunsho in area di rigore nel primo tempo. Gioca su entrambe le fasce senza creare particolari problemi, ma senza neanche andare in affanno. (dal 44' st Djuric)

Ngonge 5 - Il pericolo numero uno in casa Verona non si è visto a San Siro. Ottanta minuti passati al largo dell'area di rigore del Milan senza creare pericoli. (dal 35' st Suslov)

Lazovic 6 - Baroni lo schiera come falso 9, piazzato là davanti per tornare indietro e aprire spazi ai trequartisti. Nella ripresa torna sulla sinistra, ma in entrambe le posizioni non entra mai in partita. (dal 25' st Saponara 5,5 - Non riesce ad accendersi nei minuti finali sulla trequarti)

Folorunsho 5,5 - Gioca mediano con la libertà di movimento concessagli da Baroni. Inizia male partecipando all'errore con Hien che porta al gol di Leao perdendo una palla sanguinosa, poi però si rende pericoloso al 20' esaltando i riflessi di Sportiello. Nel primo tempo soprattutto è il più attivo dei suoi.

Allenatore BARONI 5,5 - La rete subita dal suo Verona, sbagliando in uscita, a inizio partita gli ha rovinato i piani. Dal punto di vista difensivo il Verona ha sofferto pochissimo, ma è venuto meno nel momento di attaccare un Milan poco propositivo nella ripresa per non esporsi alle ripartenze.