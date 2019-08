Milan, una sicurezza di nome Donnarumma

Se il Milan di pre-campionato lascia qualche dubbio in attacco, dall'altra parte del campo si sta più che bene. Merito di Gianluigi Donnarumma e della sua estate in cui ha fatto parlare solo le parate, l'ultima contro il Cesena è solo la conferma delle prestazioni mostrate contro Benfica e Manchester United in International Champions Cup. Il lavoro tattico di Giampaolo solitamente parte prima dalla fase difensiva e solo nel tempo mostra la fantasia offensiva vista anche nella Sampdoria ma, con un Gigio così, il tecnico rossonero può tranquillamente preoccuparsi meno della linea a quattro.

