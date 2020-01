Milan, tutto pronto per l'Ibrahimovic-day

ATTESA

La Milano sponda rossonera è impaziente di riabbracciare Zlatan Ibrahimovic: tra giovedì e venerdì tutti gli atti formali che renderanno ufficiale il tesseramento dell'attaccante svedese, una botta di adrenalina per rendere il 2020 del Milan diverso dal 2019. Ibra ha passato il Capodanno ad Are (Svezia) con la famiglia ma è pronto ad iniziare la seconda avventura con la maglia rossonera. Ibra, conto alla rovescia

Il 38enne raggiungerà l'aeroporto di Linate verso le 11 di giovedì mattina con un volo privato, poi si sposterà alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito e successivamente a Casa Milan per la firma sul contratto fino a giugno (con l'opzione per estenderlo di ulteriore 12 mesi). Infine Ibrahimovic andrà a Milanello per svolgere i test atletici e prendere contatto con i nuovi compagni nel suo primo allenamento. Venerdì poi arriverà il turno della presentazione ufficiale, prevista alle 10 con una conferenza stampa a Casa Milan.

Intanto il Milan tiene alta l'attesa: il club ha postato su tutte le piattaforme social allo scoccare della mezzanotte il messaggio "Happy new Zlatan" come augurio per un buon 2020. "Un nuovo anno, lo stesso Ibrahimovic", la frase che accompagna l'immagine in cui la sagoma nera dello svedese catalizza un fulmine sullo skyline di Milano.