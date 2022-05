Milan, tutto pronto per il passaggio a RedBird: confermata la dirigenza

IL FUTURO

Gazidis: "E' lo scudetto dei valori e delle idee: in Italia si diceva che la maglia pesasse per i giovani, ma è con loro che abbiamo vinto"

Archiviato lo scudetto, il Milan è già pronto a rituffarsi nel futuro con l'obiettivo "di essere competitivi anche in Europa" e la convinzione che "il progetto andrà avanti" anche se con un'altra proprietà. La trattativa con RedBird per il passaggio delle quote di maggioranza da Elliott al gruppo di Gerry Cardinale fila spedito e in questi giorni è prevista l'accelerata decisiva che porterà alle firme. Il mercato sarà garantito dall'attuale dirigenza, che verrà confermata in blocco, con i primi acquisti in odore di ufficialità già settimana prossima, da Origi a Botman fino a Renato Sanches, per il quale c'è ancora qualcosa da limare a livello di ingaggio. Milan, festa anche sui social: in posa per lo scudetto























1 di 13 © twitter SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© twitter

© instagram

© twitter

© instagram

© instagram

© instagram

© instagram 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

La linea, che sarà in ogni caso esplicata da Cardinale a cose fatte, sarà quella di proseguire nel solco del lavoro fin qui svolto ottimamente da Elliott. Ci saranno investimenti, ma nessuna follia. La squadra sarà migliorata e verranno colmate alcune lacune, per il resto si terranno gli occhi bene aperti sulle possibilità che il mercato andrà via via offrendo. Di certo il primo nodo da sciogliere in agenda riguarderà il rinnovo di Rafael Leao. Il portoghese ha parlato ieri di un legame importante con il Milan e della sua volontà di restare a Milano dove, dice, si è trovato benissimo. Nelle sue frasi post scudetto c'era però un ma, che vale come un punto di domanda gigantesco su quella che sarà la proposta di rinnovo milanista e sulle offerte che Rafa riceverà eventualmente da altri club.

Certamente l'intenzione del Milan e della sua nuova proprietà è quella di blindare Leao, giustamente considerato il più importante gioiello della rosa. Intanto a fare un bilancio della stagione che si è appena conclusa ci ha pensato l'ad Ivan Gazidis: "Provo un grande orgoglio perché abbiamo fatto qualcosa di speciale - ha detto nel corso di un incontro riservato alla stampa -, e abbiamo provato a farlo con determinati valori. Ovvero i valori del nostro club. Senza lamentarci e senza rimpianti. Questo gruppo di giocatori, il mister, il suo staff, e i tifosi, meritano tutto questo. Questo scudetto è qualcosa di speciale perché arriva dalle idee. Si diceva che la maglia del Milan per i giovani fosse pesante, ma coi giovani noi abbiamo vinto. E questa è una squadra che può ancora crescere e migliorare tanto".

E a farla crescere ulteriormente ci dovrà pensare RedBird, chiamata a migliorare i ricavi del club e a portare a compimento il progetto stadio. Il nuovo Milan merita una casa all'altezza. Questa squadra merita un palcoscenico ancora più importante.

Vedi anche Milan Festa scudetto, Ibrahimovic fa l'ultras a Casa Milan: "Grazie a tutti voi"