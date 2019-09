Milan, tre partite per decidere il futuro di Giampaolo

Il futuro in due settimane: Marco Giampaolo si gioca molto, se non tutto, contro Torino, Fiorentina e Genoa. Il tecnico del Milan, dopo il non esaltante inizio di campionato, è praticamente sotto esame. La società rossonera, dopo la sconfitta nel derby, si è stretta intorno a lui, ma è chiaro che l'ex allenatore della Samp non può più fallire. Maldini, Boban e Massara per ora non hanno preso in considerazione, neanche lontanamente, l'esonero, ma servono punti e una svolta sul piano del gioco. Il derby dei tifosi tra "sboroni" e previsioni errate

Per questo le prossime tre partite saranno fondamentali e per nulla facili: prima il Torino in trasferta, poi la Fiorentina in casa e infine a Genova contro il Genoa. Poi ci sarà la sosta e si farà un bilancio più approfondito e nessuno si augura di prendere decisioni drastiche. Dodici giorni di fuoco per un Milan ferito e uscito con le ossa rotte dopo il derby. Per questo Maldini e Massara sono andati a Milanello per avere un incontro costruttivo e sereno con la squadra. Un modo per far sentire la vicinanza della società a giocatori e staff tecnico. Tutti uniti per uscire da questo momento difficile.