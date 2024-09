Milan: trauma contusivo alla coscia destra per Maignan, escluse lesioni ma in dubbio per l'Inter

© Getty Images

Scongiurato il lungo stop ma sicuramente in dubbio per il derby di domenica sera contro l'Inter: dopo essere stato costretto ad abbandonare il campo nel corso del secondo tempo del match contro il Liverpool, in mattinata Maignan si è sottoposto a una serie di accertamenti che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla coscia destra, escludendo però lesioni più gravi. Le condizioni del portiere del Milan verranno quindi monitorate giorno dopo giorno, per valutare l'evoluzione della botta subita, con la speranza che possa recuperare per il match contro i nerazzurri. Nel caso non ce la facesse, a difendere la porta rossonera nel derby ci sarà il 19enne Lorenzo Torriani che proprio ieri sera in Champions ha fatto il suo esordio ufficiale.